Ugen Langeland aldrig glemmer:

Inde i hallen sad 400 borgere klar til at deltage i mødet og ude foran var der propfyldt med utilfredse langelændere.

- Jeg kan huske, at jeg sad i min bil og skulle fortælle min kone om den enorme opbakning. Og jeg kunne simpelthen ikke få ordene ud. Der sad en kæmpe klump i min hals, og jeg var så overvældet, siger Morten Skovhus, der opfordrede langelænderne til at møde op ude foran Humblehallen inden borgermødet.

- Filmen knækkede fuldstændig for mig, da et fly fløj ind over hallen med banneret 'Langeland siger NEJ!', siger Morten Skovhus.

De gav alle deres mening til kende ved at buhe af ministeren og sammen råbe sætninger som "Mattias Tesfaye, Langeland siger nej".

- Meget kan man sige om Mattias Tesfaye, men jeg har dyb respekt for, at han mødte op og forsøgte at forklare og forsvare beslutningen. For der var ingen tvivl om, at alle på Langeland var mod ham. Jeg var i hvert fald glad for, at jeg ikke var ham, siger Jesper Skovhus.

Efter borgermødet var Mattias Tesfaye ikke overrasket over, at langelænderne var utilfredse.