Ukrainer laver mad til nye beboere i flygtningecenter

En ny direktør har været øverst på to do-listen hos TV 2 Fyns bestyrelse, efter at den i juli ophævede samarbejdet med Esben Seerup efter 12 år på posten.



Men nu kan bestyrelsen sætte et flueben ud for den opgave.



Valget er faldet på den 41-årige Thomas Funding Therkildsen, der har en fortid på blandt andet Jyllands-Posten, TV 2 og Avisen Danmark. Nu skal han tegne fremtiden for TV 2 Fyn.



- Vi er rigtig glade for at kunne præsentere Thomas Funding Therkildsen som ny direktør. Thomas’ ledelsesmæssige erfaring, hans empatiske væsen og visionære mindset gør, at vi i bestyrelsen er enige om, at han er den rette direktør for TV 2 Fyn, siger bestyrelsesformand Peter Zinck.



Thomas Funding Therkildsen tiltræder til februar 2025.