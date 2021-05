Utryg Brandenborg har ikke lukket et øje i nat: - Udrejsecenter er en bitter pille at sluge

I opslaget skriver Bjørn Brandenborg blandt andet, at han intet varsel havde fået om placeringen af udrejsecentret, før han tirsdag aften blev ringet op af udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye (S).

- Det var en svær pille at sluge, og jeg har ikke lukket et øje i nat.



- Vi er mere end 12.000 mennesker, der kalder Langeland for vores hjem. Vi mærker alle sammen den følelse af utryghed, som følger med denne nyhed. Det gør jeg også, skriver det fynske folketingsmedlem.

Handler om tryghed

Han lover i opslaget langelænderne at kæmpe for, at det kommende udrejsecenter ikke kommer til at gå udover trygheden på øen.

- Først og fremmest vil jeg kæmpe for at få de her mennesker ud af Danmark. De har ikke ret til at opholde sig her, og derfor skal de ikke være her. De skal rejse hjem.