Venstre vil spare sig til borgmesterkæden på Langeland

Dermed er udgiften lavere end gennemsnittet på andre områder, lyder det. Og nogle besparelser kan der da også laves i administrationen.

- Udtalelsen kan undre mig lidt. I den aftale, som Peder og Venstre har været med til at underskrive for 2022, er der netop besparelser i administrationen med. Så han sparker en åben dør ind, for vi er helt enige, siger Tonni Hansen.

SF-borgmesterkandidaten kan ikke genkende, at man ikke har været lydhør, når det er kommet til forslag til at forbedre kommunens økonomi.

- Det er vi i gang med, så det er jo et let valgløfte at komme med, siger han.