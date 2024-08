Vild video viser politibil køre galt tæt ved legeplads i heftig biljagt

Jagten endte kort tid efter, da de to patruljebiler indhentede bilen ved et sving ned mod forsamlingshuset Ørstedspavillonen. På siden af forsamlingshuset mistede føreren herredømmet over køretøjet, og i samme moment ses det på videoen, at den ene politibil kører ind i en husmur. Det skete få meter fra Ørstedparkens Legeplads.