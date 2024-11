Vildt trafikuheld: Tonstung lastbil kørte i grøft

Det helt store kavaleri blev rullet ud, da en lastbil kørte i grøften på Tranekærvej på Langeland tirsdag eftermiddag.

Hvad der lå til grund for ulykken er endnu uvist, oplyser kommunikationsrådgiver hos Fyns Politi Sunniva Pedersen-Reng.

- Falck blev tilkaldt, men det blev ikke vurderet, at føreren havde indtaget alkohol, siger hun til TV 2 Fyn.

Hun oplyser, at Falck - efter at have henvendt sig til Fyns Politi - spærrede Tranekærvej på grund af oprydningsarbejdets omfang, der indbefattede en større kranvogn.

- De færdiggjorde arbejdet klokken 15 tirsdag, siger Sunniva Pedersen-Reng.

Tranekærvej er atter åben for bilister.