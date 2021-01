Voldsom fremgang: Langeland hitter hos boligkøbere

Boligsalget i Danmark har været ekstraordinært godt over hele landet i 2020 med i alt 107.000 bolighandler. Og Fyn bidrager godt til de mange salg. Det skriver Home i en pressemeddelelse.

Læs også Boligmarkedet på Ærø er eskaleret: - Det går som varmt brød

På listen over størst fremgang ligger Langeland på en andenplads med en fremgang på 51 procent.

- Jeg tror, at vores stadig lave priser på sommerhuse gør, at det er meget attraktivt, siger indehaver og ejendomsmægler i Home Svendborg Mark Kirk Mahler i pressemeddelelsen.

Top-10 - procentvis fremgang i bolighandler

Kommune 2019 2020 Forskel % Samsø 113 177 64 57% Langeland 326 491 165 51% Syddjurs 1106 1622 516 47% Ishøj 235 341 106 45% Skive 468 663 195 42% Vordingborg 891 1245 354 40% Ringkøbing-Skjern 1325 1841 516 39% Guldborgsund 1219 1684 465 38% Mariagerfjord 663 914 251 38% Tønder 477 654 177 37% Kilde Boligsiden og Home (beregning)

Coronakøb- og salg

Mange eksperter forudsagde ellers et knækket boligsalg grundet corona, men pandemien viste sig i stedet som en vigtig brik i de mange boligsalg. Det har blandt andet gjort det til et særligt godt år for køb af sommerhuse, som Mark Kirk Mahler oplever på Langeland.

Ifølge boligsiden.dk er sommerhussalget steget med 55 procent i forhold til 2019.

Udvikling i salg af boliger Villaer og rækkehuse 2019: 50.542 2020: 58.924 Forskel: 17 % Ejerlejligheder 2019: 18.162 2020: 20.964 Forskel: 15 % Sommerhuse 2019: 10.223 2020: 15.833 Forskel: 55 % Alle boligtyper* 2019: 87.873 2020: 107.154 Forskel: 22 % *alle boligtyper dækker over villa, rækkehus, ejerlejlighed, villalejlighed, sommerhus, kolonihave, andelsbolig, helårsgrund, fritidsgrund, landejendom og lystejendom. Kilde: Boligsiden Se mere

- De kendte sommerhus-kommuner har taget store skridt frem i sandalerne. Sommerhussalget er uden sammenligning i år med en fremgang på 55 procent. Næsten 16.000 handler er historisk, siger Michael Dalsager, der er seniorkommunikationskonsulent i Home.

Men også villaer, rækkehuse og ejerlejligheder har haft et godt år.

- Vi har tilbragt mere tid hjemme og mere tid i Danmark – og penge og energi er postet i hjemmet og nye boligdrømme, siger Michael Dalsager.

Afstand, plads og frirum

Der er solgt 491 boliger på Langeland i 2020 mod 326 salg i 2019.

- Vores lave priser gør det også attraktivt med helårshusene, der bliver udbud og solgt som flexbolig til fritidsbrug på Langeland, siger Mark Kirk Mahler.

Læs også Stor park og nyt boligområde bygges i Odense

Han tror blandt andet, at det er den flotte sydfynske natur, der trækker nye borgere til.

- Du føler, at du kommer til et ægte sommerhusland, og det har tiltalt mange. På Langeland kan du få afstand, få plads og frirum, tæt på vandet og naturen, siger ejendomsmægleren på øen.

Boligmarkedet ser ud til stadig at gå godt i 2021.