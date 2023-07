Youtuber på krydstogtsskib: - Føltes som om vi ramte noget

Krydstogtsskibet Carnival Pride stødte ind i 'tekniske problemer' ud for Langelands sydspids tirsdag aften. Rederiet er endnu ikke vendt tilbage på TV 2 Fyns henvendelse, men to youtubere, som er ombord på skibet, fortæller om deres oplevelse i en video.

- Det føltes som om vi ramte noget, og så var der en slibelyd, siger Sharon fra Sharon at Sea Travel.

Videoen hedder "Our Cruise Ship is Having Engine Trouble, og youtuberen er selv overbevist om, at det er motoren på skibet som har problemer.

Danpilot, som har assisteret skibet i går aftes, har understreget overfor TV 2 Fyn, at der aldrig har været fare på færde. Firmaet kan ikke fortælle hvilke problemer skibet præcis har.