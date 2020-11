Anonym jobsøgning: Ansøgere gemmes væk bag skærm

Et mørkt klæde deler salen i Odense Koncerthus i to. På den ene side er scenen, og på den anden side er tilskuerpladserne. I dag er der nemlig optagelsesprøve, hvor orkesterets næste slagtøjsspiller, skal findes.

På scenen står trommerne klar, og på den anden side af det sorte klæde, er der plads til juryen. Og det er deres øregange, som musikerne skal tryllebinde, hvis de vil sikre sig en plads i Odense Symfoniorkester.

- Lyden er det eneste, vi kan forholde os til, når vi gør det på den her måde. Alt andet er blændet af. Det handler om, hvor godt man spiller, og det er det, der afgør, hvem der får jobbet, siger Finn Schumacker, der er musikchef i Odense Symfoniorkester.

Han har også selv været til et prøvespil bag en skærm tilbage i 80'erne, for metoden har længe været kutyme inden for den klassiske musik i hele verden.

Giver ansøgerne ro

Bag skærmen på scenen er en gruppe håbefulde slagstøjsspillere ved at gøre sig klar til optagelsesprøven. Der bliver trommet i et rytmisk flow, for alle dagens ansøgere skal have lov at prøve instrumentet inden det går løs.

Jonas Bonde-Nielsen er en af de ansøgere, der skal igennem dagens prøvespil.

- Nogle synes, det giver mere ro til at spille bag en skærm, og andre får mere varme af, at der er et publikum på. Jeg synes, det er mere nervepirrende, når man for eksempel er til en almindelig jobsamtale. Det her er mere fair, for det er lettere for juryen at være mere neutral, siger han.

Det ubevidste spiller ind

Finn Schumacker har selv flere gange været en del af juryen til prøvespil bag en skærm. Selvom han ikke sidder i juryen i dag, så ved han, at man kan blive overrasket over, hvem der sidder på den anden side af det sorte klæde.

- Hvis musikken er dynamisk, kraftigt eller elegant, så er det med til at danne nogle billeder på nethinden. Der kan man sommetider blive overrasket over, at det ikke hænger sådan sammen. Det er nogle helt andre ting, der er afgørende for, hvordan man spiller, siger Finn Schumacker.

Han tror, at andre brancher kan lade sig inspirere af den anonyme tilgang til at ansætte.

- Hvis man gør det mere anonymt, er man sikker på, at det er kompetencerne, der er i centrum, og ikke om folk har blåt tøj på, eller om de har glemt at rense negle. Der er rigtig mange ting, der kan indgå i en vurdering - også ubevidst, siger Finn Schumacker.

- Jeg tænker, at det giver god mening, hvis man vil finde mennesker med de kompetencer, man faktisk er på udkig efter, siger han.

Hvordan gøres ansøgninger anonyme?

Men hvordan gør man så ansøgningen mere anonym uden for koncerthuset? Det har virksomheden Innoflow fundet en løsning på. De hjælper andre virksomheder med at finde de rette kandidater til virksomheder. I stedet for at sende en ansøgning og et CV skal ansøgere løse en opgave, der kunne opstå i det konkrete job.

Da virksomheden PL & Partners for nylig benyttede Innoflows metode, skete der noget uventet.

- Det, der var interessant, var, at alle ansøgerne, vi kaldte til samtale ud fra opgavebesvarelserne, var kvinder, og de havde meget forskellige baggrunde og erfaringer, siger Mads Paaskesen, direktør i PL & Partners.

Jeg kan ikke se, hvad virksomhederne skal bruge de oplysninger til, for det er slet ikke lovligt at søge efter et bestemt køn Bo Sandberg, indehaver, S1 Manegement

En anden løsning der kan gøre jobrekrutteringen mere anonym, kommer fra Bo Sandberg fra Kerteminde, der lever af at hjælpe virksomheder med at finde nye medarbejdere.

Han har stillet et borgerforslag, hvor han foreslår, at politikerne gør det ulovligt at spørge efter ansøgerens køn, alder og nationalitet, når de skal taste deres oplysninger ind i en database.

Bo Sandberg mener, at politikerne bør gøre det ulovligt for virksomheder at spørge efter køn, alder og nationalitet, når ansøgere skal udfylde deres oplysninger i en database. Foto: Pernille Gram

- Jeg kan ikke se, hvad virksomhederne skal bruge de oplysninger til, for det er slet ikke lovligt at søge efter et bestemt køn, siger han.

- Der er ingen faglige kvalifikationer på alder, køn og nationalitet. Det er uetisk, det er umoralsk, og det er bad business for kunderne, der skal have ansat den rigtige kandidat, siger Bo Sandberg.