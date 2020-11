Langt fra et lortejob: Gitte er vild med kloakker

De mange faste kunder undrer sig ikke. Men nye kunder i telefonen undrer sig ofte og holder en lang pause, når de spørger efter kloakmesteren og får Gitte Zimmermann i røret.

- Så tester de mig af og prøver mig af. De stiller en helvedes masse spørgsmål, men så bliver de hurtigt trygge og accepterer mig, fortæller hun.

På kontoret er det mænd, der tager telefonerne og en kvinde, som har sat sig i direktørstolen.

- For mig gør det ingen forskel, om det er en mand eller en kvinde, som styrer. Men her er altid et stort smil på, når vi arbejder altid en god stemning, fortæller Anders Jensen, der er kontorchef.

Hvorfor skulle kvinder ikke kunne det? Hvorfor skulle det være bedre, at mænd gør det? Gitte Zimmermann, kloakmester

En af hverdagens helte

Gitte Zimmermann trækker i den gule arbejdsjakke og sætter sig ind i den store mintfarvede lastbil med slamsugeren og slangerne som fjerde generation i familievirksomheden R. Hansen & Søn.

Det var ellers langt fra planen for 11 år siden, da hun arbejdede som sekretær på en privatskole. Dengang overvejede hun ikke at skifte branche til spuling, slamsugning og opgravning.

- Ordet kloak er jo ikke særlig lækkert, for det er noget, de fleste forbinder med lort. Men når man er ude og rense, så er man jo en af hverdagens helte. For er der noget, folk er glade for, så er det, at man kommer ud og renser deres kloaksystem, der er stoppet, mener hun.

Gitte Zimmermann i armene på sin farfar. Hun har overtaget familievirksomheden R. Hansen & Søn efter sin far som fjerde generation.

Der står R. Hansen & Søn på lommen af den gule arbejdsjakke. Men der skulle egentligt stå & sønnesøn & sønnesøns datter. Men det blev for langt.

Da hendes far spurgte hende om hun ville overtage posten som direktør, tænkte hun sig længe om. Opgaven lød så interessant, at hun sagde ja og begyndte på kontoret. Men inden længe spændte hun selv hjelmen.

- Da ville jeg selv gerne havde uddannelsen, så jeg vidste, hvad det ville sige, og hvad man satte sine medarbejdere til. Hvis det skulle gå galt, kunne jeg køre alle maskinerne, og jeg kunne være sidste mand på pinden.

Ene pige i klassen

Så hun kom i skole for at lære at slamsuge, lave tv-inspektioner, spulinger, rensninger, asfalteringer og opgravninger fra bunden. Hun startede på uddannelsen som kloakrørlægger. Som ene pige den første skoledag, undrede de andre elever sig.

- De andre kursister fortalte mig senere, at de var overbeviste om, at hun havde sat sig ved det forkerte bord, fortæller hun.

Hun løfter det store rustne dæksel til klokken i parcelhuset. Den sidste del af uddannelsen som autoriseret kloakmester var lidt af et nåleøje at komme igennem med en dumpeprocent på 25.

- Det er ikke verdens nemmeste uddannelse, men teorien havde jeg nemmere ved end mændende. Alt det praktiske kræver noget fysik, men er man ikke bleg for at lave noget og blive beskidt, kan kvinder sagtens være med.

Byggefaget mangler kvinder

Der mangler kvinder i byggebranchen, og lige nu er ni ud af ti medarbejdere i branchen mænd.

I byggeri-og anlæg er der ialt ansat 12.749 mænd og 1337 kvinder. Mænd udgør altså samlet 90,5 procent inden for denne branche, mens kvinder udgør 9,5 procent.

Hos 3F's medlemmer er under en procent kvinder inden for murer- og murerarbejds-faget. Det samme gælder tømrerfaget.

Gitte Zimmermann ruller de store slanger ud og trækker dem hen mod kloakken, mens hun puster let og får røde kinder.

Når det er fysisk hårdt, hvorfor så ikke lade mændende om det arbejde?

- Hvorfor skulle kvinder ikke kunne det? Hvorfor skulle det være bedre, at mænd gør det? Det ville give sindssygt meget til byggebranchen og gøre arbejdspladserne meget mere dynamiske, hvis vi fik flere kvinder ind, mener kloakmesteren fra Odense.

Opfordrer kvinder til at søge

I dag har hun taget TV 2 Fyn med ud på forskellige opgaver og hopper til sidst i hullet med gutterne. En kloak er i stykker og skal fores. Men normalt foregår det meste af Gitte Zimmermanns arbejde nu på kontoret som direktør og leder med administrative opgaver.

Hun er kommet i 3F Bygs bestyrelse og arbejder for at få flere kvinder til at vælge byggefagene. I stillingsopslagene er hun begyndt at opfordre kvinder til at søge, fordi der findes så så kvinder i kloakmesterfaget.

- Enhver kan lave det, jeg kan lave. Det handler bare om at have interessen og bare gøre det.