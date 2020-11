Langt fra lige: Charlotte vil bruge mandetricks til at opnå ligestilling

Langt fra Lige. I denne uge sætter TV 2 Fyn fokus på ligestilling mellem kønnene. For mænd og kvinder er langt fra lige på arbejdsmarkedet. Det er mest mænd der sidder på chef- og direktørposter, sidder for bordenden i bestyrelser og får de højeste lønninger. Men det er skidt for både mænd og kvinder, når der ikke er ligestilling. En blandet kønsfordeling betyder nemlig bedre bundlinje og bedre resultater. I løbet af denne uge, giver vi svaret på, hvordan man kan få mere ligestilling på arbejdspladserne. Du kan også møde den kvindelige kloakmester, den mandlige sygeplejestuderende og du kan svar på DINE spørgsmål om ligestiling. Se mere

Charlotte Wien kan stadig huske den dag, hvor hun efter mange års kamp endelig blev udnævnt til professor på Syddansk Universitet.

- Det var en festdag. Det var kulminationen på små 25 års arbejde som forsker og underviser ved Syddansk Universitet.

I 25 år havde Charlotte Wien kæmpet for at nå til tops i den akademiske verden. Undervejs oplevede hun, hvordan mænd brugte deres netværk og at gamle strukturer stod i vejen for, at kvinderne kom frem.

- Når jeg sammenlignede mit CV med CV'et på den jeg var blevet valgt fra til fordel for, så var det svært at at se en reel forskel, siger Charlotte Wien.

Vil bruge mandetricks

Nu har Charlotte Wien taget initiativ til at bruge nogle af de tricks, som mænd har brugt i mange år for at komme frem i karrieren. Hun vil lave et netværk for kvindelige professorer. Netværket skal hjælpe med at få flere kvinder til tops på SDU.

- Der skal vi arbejde på at hjælpe laget under gennem mentorordninger og andet, så vi får løftet de kvindelige lektorer op på den anden side af "glasloftet".

Det lyder som om, at du er i gang med at lave det samme system, som du beskylder mænden for at have gjort i årevis?

- Ja, og?!

Og der er nok at gøre, hvis SDU skal have en mere lige kønsfordeling. I SDUs direktion er der syv mænd og en kvinde, og når det kommer til antallet af professorer, er der kun 88 kvindelige professorer ud af de 395 professorer i alt.

Gamle strukturer hænger ved

Ifølge Charlotte Wien er det gammeldags strukturer, der er skyld i den skæve kønsfordeling på universitetet.

- For 25 år siden var det nok sådan, at de ældre mænd, som man mødte, de syntes, at de unge kvinder som kom ind, var vældig søde og charmerende, men at de for alvor skulle gøre sig i forskerverdenen, det var nok utænkeligt. Den måde at tænke på har måske nok hængt lidt ved, forklarer Charlotte Wien.

Ifølge Eva Sophia Myers, som er leder af SDUs Gender Equality Team, GET, er der hold i påstanden, som Charlotte Wien nævner. Tallene viser, at hvis en mandlig og en kvindelig ansøger er lige kvalificerede til et job, vil den mandlige kandidat i to ud af tre tilfælde blive foretrukket.

- Man kan aldrig komme det helt til livs. Det kan ikke lade sig gøre, men det man kan gøre, er, at stille nogle systematiske rammer op, så man igennem hele ansættelsesprocessen er bevidst om, hvad det er for nogle krav man stiller til ansøgerne.