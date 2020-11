Langt fra lige: Er vi virkelig så forskellige som vi tror?

Spørger man en læge, er det ikke svært at se forskel på mænd og kvinder. Spørger man derimod en professor i psykologi, får man et andet svar. Så det har vi gjort.

Christian Gerlach er professor i psykologi på Syddansk Universitet og han ved noget om, hvordan vores hjerner fungerer. Derfor kan han også hjælpe os med at be- og afkræfte nogle af de myter, der findes om mænd og kvinder.

Når man snakker om ligestilling, så dukker der nemlig mange stereotyper om kønnene op. For er grunden til at der er så mange mandlige ledere ikke, at mænd bare er bedre til at være ledere end kvinder? Og er kvinder ikke bedre til at passe børn, tage sig af ældre mennesker og pleje syge folk?

Ikke hvis man spørger Christian Gerlach.

- Der er ikke noget der tyder på, at der er nogen kønsmæssige forskelle, hvis vi for eksempel kigger på evnen til at tage beslutninger eller til at planlægge, fortæller professoren.

Der er dog et enkelt område, hvor Christian Gerlach siger at der er en lille forskel mellem kønnene. Når det kommer til mental rotation, altså det at kunne dreje ting inde i hovedet, så er det noget der tyder på, at mænd er en lille smule bedre end kvinder.

Du kan teste din evne i mental rotation på billedet nedenfor.

Er de to figurer ens eller spejlvendte? For at finde svaret er du nødt til at kunne dreje en af figurerne i hovedet, og det kan være lidt nemmere, hvis du er mand. (Figur: Christian Gerlach)

Herunder kan du se, hvad Christian Gerlach svarede, da vi gav ham fire myter om mænd og kvinder.