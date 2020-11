Langt fra lige i dyreverden: Så langt er dyrene fra ligestilling

Hunden er menneskets bedste ven, og mennesket nedstammer fra aberne. Men hvordan ser det egentlig ud med ligestillingen i dyrenes verden? Kan man finde en lige fordeling af arbejdet i naturens verden, eller er det kun noget, vi bekymrer os om i menneskenes verden?

Det kan direktør i Odense Zoo Bjarne Klausen fortælle en hel masse om, da vi besøger ham i parken.

Besøget starter selvfølgelig hos chimpanserne, der som bekendt er menneskets nærmeste slægtning. Selvom det måske er muligt at genkende nogle af abernes træk hos sig selv, er der dog ikke meget i chimpansernes levemåde, der minder om den almindelige danskers hverdag.

- Der er en meget skarp orden og social struktur hos chimpanserne, forklarer Bjarne Klausen.

I chimpanseburet i Odense Zoo er der ikke meget ligestilling at spore.

Det betyder, at der hos chimpanserne er én, der bestemmer – og det er en han.

Den største bestemmer

I Zoos chimpanseflok er det heller ikke svært at spotte den dominerende han. Han er større end de andre aber i buret, og det er blandt andet noget af det, han bruger for at holde på magten.

- Man kan se, at nogle chimpanser dominerer med råstyrke. Andre laver alliancer med andre hanner, som kan hjælpe, hvis der skulle opstå kampe, fortæller direktøren.

Selvom det er hannerne, der sidder på magten i chimpanseverden, har hunnerne også et hierarki, og er man heldig at blive født af en højtrangerende hun, starter man selv langt oppe i hierarkiet.