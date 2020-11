Langt fra lige: Ingen kvinder ville være kommunaldirektør i Kerteminde

Borgmesteren i Kerteminde er glad for, at ligestillingsdebatten er kommet på dagsordenen. Han mener, at der skal gøres noget på området.

- Jeg synes, at når der er behov for det, så er det godt, at det bliver taget op. Men det er ikke noget jeg går og oplever eller tænker, at der ikke er ligestilling, siger borgmester Kasper Ejsing Olesen (S).

I Kerteminde Kommune er der netop blevet ansat en ny kommunaldirektør. Blandt ansøgerne var det kun mænd, der reelt havde søgt jobbet. En enkelt kvinde havde, for at tage gas på arbejdsløshedssystemet, også sendt en ansøgning.

- Vi havde ingen kvindelige ansøgere til jobbet, så vi havde ingen at tage af. Jeg tænker heller ikke, at kvinderne har lyst til, at vi bare prikker en tilfældig kvinde på ryggen og siger, at du skal være kommnunaldirektør, siger Kasper Ejsing Olesen.

Tænker ikke over køn

I forbindelse med ansættelsen af den nye kommunaldirektør gjorde kommunen ikke noget specielt for at nå bredt ud, forklarer borgmester Kasper Ejsing Olesen.

- En ting er, at det står med ord i et jobopslag. Det andet er, at vi faktisk ikke tænker over kønnet, og på den måde tror jeg, at vi får den bedste ligestilling. Vi lægger opslaget ud, og i det opslag taler vi om kvalifikationer og ikke køn eller andre ting, siger Kasper Ejsing Olesen.

Kasper Ejsing Olesen mener, at kvinder selv skal tage et ansvar for, at de kommer til tops og får de høje stillinger. Hvis de ikke griber ud efter topjobbene, får de dem ikke.

- Det selvfølgelig både dem, der ansætter, som skal kunne se sig selv ansætte en kvindelig leder, men det er også kvinderne selv, som skal række ud efter de poster der er, siger Kasper Ejsing Olesen.

Sov på det

Ifølge Jeanette Lemmergaard, der er ekspert i mangfoldighedsledelse på SDU, er det generelt vigtigt, at man tænker sig godt om, når man rekrutterer, så man ikke bare ender med det "nemme valg".

- Hvis man som leder sidder og skal ansætte, og beslutningen er alt for nem at træffe, så kan det godt være, at man i virkeligheden skal sove på det eller opsøge et alternativt netværk. Det kunne også være, at man skulle kigge på, hvordan man rekrutterer. Det gælder, hvordan man formulerer jobannoncerne. Appellerer ordene til en særlig type mennesker, kan det godt være, at vi skal brede dem mere ud, siger Jeanette Lemmergaard.

I Kerteminde Kommune består direktionen nu af to mænd. Kommunaldirektør Anders Bjældager og vicedirektør Claus Lade. Der skal dog snart ansættes en direktør mere.