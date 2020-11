Langt fra lige: Kun 4 af de 60 største fynske virksomheder har en kvinde i spidsen

Der er meget langt mellem kvinderne, når man ser på topcheferne i de store fynske erhvervsvirksomheder.

TV 2 Fyn sætter i denne uge fokus på ligestilling mellem kønnene. I den anledning har vi undersøgt de 60 største fynske private virksomheder målt på antal årsværk.

Tallene viser, at kun fire af virksomhederne - 6,6 procent - har en kvinde i spidsen. På landsplan er tallet 6,9 procent, og dermed ligger Fyn marginalt under det nationale gennemsnit.

Mænd tiltrækkes af mænd

Hverken de fynske eller de nationale tal imponerer Jeanette Lemmergaard, der udover at være lektor og institutleder på Institut for Marketing & Management på Syddansk Universitet også har forsket i diversitet på arbejdspladsen.

- Det er et overraskende lavt tal. Men vi ved godt, der er færre kvindelige chefer. Ledere, især mænd, har en tendens til at foretrække nogen, der ligner sig selv. Så mænd ansætter mænd. Det er selvfølgelig lidt firkantet sagt, og virkeligheden er mere nuanceret end det, men det handler om, at vi mennesker foretrækker nogen, der ligner os selv, siger Jeanette Lemmergaard.

- Når man sidder i en jobsamtale og skal ansætte, kan vi godt lide, når der kommer én ind ad døren, man deler mange fællestræk med. Vi er faktisk slet ikke så selvkørende, som vi går og tror. Vi mennesker er enormt vanetænkende, og vi søger tryghed i flokken, og tryghed finder vi der, hvor vi finder nogen, der ligner os selv, siger hun.

Bevidste valg

En af de fire store fynske virksomheder, som har en kvindelig topchef, er vikarbureauet Blue Collar, der leverer udenlandsk arbejdskraft til danske virksomheder indenfor blandt andet produktion, byg og anlæg.

- Mange kvinder har nok valgt en anden vej, som ikke kræver så mange ofre, som der skal til for at lande en topstilling. Hvis det er et bevidst valg fra kvindernes side, er det ikke et problem. Og hvis det er på baggrund af faglige kvalifikationer, er det helt i orden. Den, der skal sidde i direktørstolen, skal være den, der er bedst egnet til jobbet, siger Magdalena Bahrami, der er administrerende direktør i Blue Collar.

(Artiklen fortsætter under grafikken)

Til hverdag er hun direktør for omkring 400 medarbejdere. Det er der altså ifølge tallene ikke mange andre kvinder, der er. Magdalena Bahrami mener, at hvis det skal ændres i fremtiden, skal kvinderne selv tage initiativet og være villig til at yde det, som det kræver at lande et topjob.

- Vi følger stadig et gammelt kønsmønster, hvor det er manden, der gør karriere, og hvor det er kvinden, der vælger at bruge mere tid på børn og familie.

Læs også Tidslinje: Fra stemmeret til #metoo - her er ligestillingens historie

- Man bliver ikke inviteret til at sidde i en direktørstol. Det er noget, man selv skal gå efter, hvis man vil tage de ofre, det kræver at nå til toppen, siger Magdalena Bahrami, der selv har været direktør i 11 år.

Processen er i gang

I erhvervsorganisationen Fynsk Erhverv står en kvinde i spidsen. Hun peger på, at processen med mere ligestillingen på topchefniveau allerede er i gang.

- Fire er ikke ret mange. Ser man på tallene isoleret, er det ikke imponerende. Men når det er sagt, ser vi en positiv udvikling i antallet af kvindelige direktører i topledelserne og i bestyrelserne, siger Jytte Reinholdt, direktør for Fynsk Erhverv.

De 60 virksomheder har i alt 95 direktører, hvoraf de otte er kvinder. Altså er 8,4 procent af direktørerne kvinder. Jytte Reinholdt mener, at udviklingen i de fynske virksomheder i det hele taget vidner om, at der er en stigende bevidsthed om, at forskellighed er en styrke - også på chefniveau.

- Man får flere nuancer på beslutningerne, og man får et bedre resultat på bundlinjen, siger Jytte Reinholdt.

Trods den store forskel på andelen af mænd og kvinder som både administrerende direktør og bestyrelsesformand så mener hun ikke, at det i sig selv er et reelt problem ude i den enkelte virksomhed - og fuldstændig ligelig fordeling mellem kønnene skal ikke være et mål i sig selv.

Læs også Langt fra lige: Charlotte vil bruge mandetricks til at opnå ligestilling

- Enhver virksomhed ansætter den bedste kandidat som direktør. Der er forskellige traditioner i forskellige brancher. Nogle steder er det den faglige baggrund, der vægter højest, og andre steder er det værdierne, der vægter højest. Men at problematisere fordelingen og ligefrem gå efter en ligelig fordeling, det vil være at skyde helt forkert, siger Jytte Reinholdt.

Svært at ændre

Ud af de 60 største fynske virksomheder har de 59 en bestyrelse. Fem af bestyrelserne har en kvindelig formand, mens 54 har en mand som bestyrelsesformand. Så også her er der et stykke vej, før der er reel ligestilling.

Forsikringsselskabet GF Forsikring har base i Odense. Med over 300 fynske ansatte er virksomheden blandt de 25 største på Fyn.

I spidsen står Jan Parner - og den anden direktør i firmaet, Bjarne Toftlund, er selvsagt også en mand. Han vil ikke stilles til regnskab for, hvordan direktionen er sat sammen, fordi det er bestyrelsen, der afgør det.

- Den finansielle sektor er meget mandsdomineret og meget maskulin. Og det er ikke sikkert, det tiltrækker kvinder. Når jeg ansætter, kigger jeg først og fremmest på, hvem der er mest kompetent. Jeg kigger også på gruppedynamik, og nogle gange giver det den bedste dynamik at blande kønnene, siger Jan Parner.

Og at der samlet kun er 4 kvinder blandt de 60 administrerende direktører, er ikke godt, mener Jan Parner.

- Jeg har selv endelig fået øftet en kvinde op som direktør i vores organisation, og det får jeg en helt anden dynamik ved, så jeg ser et plus ved, at begge køn er repræsenteret. Så jeg synes, det er lidt sørgeligt, at tallene ser ud, som de ser ud, siger han.