Langt fra lige: Netværk skal ændre tonen på ingeniørstudier

Female Engineers Movement er navnet på et nyt netværk af ingeniørstuderende på Syddansk Universitet. I forkortet udgave kalder de sig FEM, som også er en reference til FN’s femte verdensmål, der handler om ligestilling mellem kønnene.

Ligestilling står nemlig øverst på dagsordenen, og det er noget, der brug for på ingeniørstudierne, hvor der er 743 kvinder og 2812 mænd.

Den store overvægt af mandlige studerende påvirker nemlig, hvordan der bliver talt til hinanden, mener formanden for FEM, Iris Maritta Nehring Madsen.

- Når mænd er sammen med mænd, så snakker de på en anden måde, end når kvinder er sammen med kvinder, forklarer hun.

Fordeling af køn på teknisk fakultet på SDU I 2019 var der 3555 heltidsstuderende på teknisk fakultet. Af dem var 79 procent mænd

21 procent kvinder Blandt det videnskabelige personale på fakultetet er fordelingen 82 procent mænd

18 procent kvinder Se mere

Det kan få kvinderne til at føle sig udelukket fra fællesskabet. Derfor vil Iris Maritta Nehring Madsen bruge det nye netværk til at ændre tonen og skabe et rum, hvor der er plads til alle.

Mennesker eller matematik

Det var ikke givet på forhånd, at Iris Maritta Nehring Madsen skulle være ingeniør. Da hun i folkeskolen blev spurgt om, hvad hun ville lave, når hun blev stor, var det to muligheder: matematik eller mennesker?

Det ultimatum betød, at det tog lang tid, før hun fandt sin plads.

Vi har brug for en kvindelig Elon Musk og en kvindelig Bill Gates Iris Maritta Nehring Madsen

- Jeg elsker mennesker, så jeg skulle ned ad den sti, før jeg fandt ud af, at det ikke var den hylde jeg passede på, siger hun.

Der var nemlig ingen, der havde fortalt hende, at det er muligt både at arbejde med matematik og med mennesker.

Heldigvis fandt Iris Maritta Nehring Madsen at den kombination kunne hun finde på det tekniske fakultet på Syddansk Universitet. Derfor læser hun nu til ingeniør i Product Development and Innovation.

Hendes knudrede vej til ingeniørstudiet er ikke unik. Ifølge Iris er der især mange unge kvinder, der ikke ved, at ingeniørstudiet kan være mere end at regne med svær matematik og bore i en klods. De mangler rollemodeller, som de kan spejle sig i.

- Vi har brug for en kvindelig Elon Musk og en kvindelig Bill Gates, siger hun.

Ikke kun for kvinder

Female Engineers Movements første event har allerede fundet sted, og her var emnet diversitet. Netværket er nemlig ikke kun for kvinder, der er også plads til mænd.

En af de mænd, der deltog i det første arrangement, er Mathias Bjerg, som også læser til ingeniør på SDU. I løbet af sin uddannelse har han arbejdet i grupper, og her har han opdaget, hvad diversitet i en gruppe betyder for resultatet.

- Bredden af det, vi når frem til, hvis vi er en gruppe af både mænd og kvinder, er meget større, end hvis man har en gruppe, der kun består af mænd, forklarer Mathias Bjerg.

Mathias Bjerg er en af de mandlige studerende, der er med i Female Engineers Movement.

Derfor har han også været med til at sprede budskabet om det nye netværk til sine mandlige medstuderende.

Et netværk med stor betydning

På SDU er de også glade for initiativet. Eva Sophia Myers, der er teamleder i SDU’s Gender Equality Team, mener at det kan få stor betydning, fordi de tidligere har set, at ryk i historien er kommet af netværk, der er spirret op og har fået indflydelse.

- Det, at have et netværk, kan flytte oplevelsen fra en personlig, negativ oplevelse til, at forstår du er del af et større mønster. Du får simpelthen et større rum til at handle mere frit i, når du kan udveksle med nogen, forklarer hun.

Det er netop en af pointerne med at starte Female Engineers Movement, fortæller Iris Maritta Nehring Madsen, som håber at endnu flere kvinder får lyst til at blive ingeniører.

- Et håndgribeligt mål er, at kvinder på tek kender hinanden, og at vi hjælper hinanden, både mens vi er på studiet og fremadrettet, siger hun.