Flemming Toft: - Ingen var for stor eller lille til Lars Høgh

Han var med til at vinde Confederations Cup med landsholdet i 1995. Til EM-triumfen i 1992 var han dog ikke med, da en anden OB-legende, Richard Møller Nielsen, undlod at udtage ham.



Den nuværende landsholdsmålmand, Kasper Schmeichel, kaldte tidligere på dagen den nu afdøde Lars Høgh for sin "coach i livet" og mentor. Og ifølge Flemming Toft kan Høghs betydning som målmandstræner dårligt undervurderes.

- Der betød han meget. Ikke bare for målmændene, men også for landsholdet generelt set. På landsholdet bliver der skiftet spillere, trænere og andet stab ud, men der blev ikke skiftet nogen Lars Høgh. Så derfor var han et rigtig vigtigt element for landsholdet i mange år, siger han.

- Han efterlader et kæmpe tomrum. Han kunne snakke med alle spillere. Der var ingen, der var for stor eller for lille til Lars Høgh. Så han kommer til at blive savnet. Ikke mindst for sine menneskelige egenskaber.

Lars Høgh bisættes tirsdag i Skt. Knuds Kirke.