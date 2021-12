Høgh'en er fløjet, skrev Dannis bror: - Jeg havde lyst til at råbe: "Forstår I ikke, hvad der er sket?"

Udover at være redaktør på Politikens Forlag er 40-årige Danni Travn inkarneret OB-fan. Han er tæt på at være vokset op på Odense Stadion, der lå ikke langt fra barndomshjemmet i Bolbro, hvor hans far og bror har hevet ham med siden slutningen af 80'erne. Dengang Lars Høgh allerede var et etableret navn i målet.

- Da jeg gik hjem over Rådhuspladsen, havde jeg en mærkelig følelse af, at livet jo går videre for mange. Jeg havde lyst til at råbe: "Forstår I ikke, hvad der er sket?". Det er et stort tab for mange, siger han.

Soundtracket til barndommen

Onsdag aften sov Lars Høgh stille ind med sin hustru Tine ved sin side. Han døde efter længere tids sygdom.