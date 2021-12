Landsholdstræner mindes Lars Høgh: - Absolut et af de bedste mennesker, jeg har mødt

Den danske landsholdsanfører på Herrelandsholdet, Simon Kjær, har også delt sine personlige tanker om sin afdøde ven og fodboldkammerat på det sociale medie Twitter:

- Lars Høgh - du er et af de mennesker, der har inspireret mig mest! Altid et fundament for, hvad det danske landshold står for både på og udenfor banen, skriver Simon Kjær og tilføjer:

- Tak for alle vores snakke. Har nydt hvert et sekund sammen med dig. Stolt af at kunne kalde dig min ven. Tak for alt, Lars.