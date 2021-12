Lars Høgh hyldes af hele Danmark

- Det er med stor sorg, at vi her til aften har modtaget meldingen om, at Lars Høgh er gået bort. Lars Høgh er en legende i OB’s historie. En af de allerstørste, der nogensinde har repræsenteret klubben og et ikon for rigtig mange fodboldfans og fynboer, skriver OB, hvor Lars Høgh nåede at spille 817 kampe, på twitter.