Lars Høgh – legenden fra striwerne

Farveller til OB

For fynboerne og især OB’s fanskare behøver Lars Høgh med det fulde navn Poul Lars Høgh Pedersen næppe nogen nærmere præsentation.

For med 817 kampe i de blå og hvide striber fra 1977 til 2000 og tjansen som målmandstræner fra 2012 har han nemlig altid været en stor kapacitet omkring OB-holdet på og uden for banen i Ådalen og på Trefor Park.

Mange siger, jeg har givet OB meget. Men jeg mener helt klart, OB har givet mig mest.

Men til sommer, når Superliga-sæsonen 2015-2016 slutter, er det slut for Lars Høgh. OB vil have en målmandstræner på fuldtid, og det kan han ikke tilbyde, fordi han driver sit eget firma, som han også gerne vil have tid til.

- Det er et stort privilegium at få lov til arbejde med det, man brænder for og ikke mindst, når det er i ens hjerteklub. Jeg havde gerne set, at dette kunne fortsætte i OB, men klubbens krav til en fuldtidsstilling kunne jeg desværre ikke opfylde. Jeg ønsker min klub, Odense Boldklub, alt godt i fremtiden og håber, at jeg på et senere tidspunkt kan vende tilbage, sagde Lars Høgh tilbage i marts måned, da afgangen blev meldt ud.