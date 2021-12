Meget rørt Peter Rahbæk Juel tager afsked med Lars Høgh: - Jeg har ikke sovet så meget i nat

I 2018 fik han konstateret livstruende bugspytkirtelkræft, og i forbindelse med udgivelsen af sin biografi i efteråret 2021 fortalte han, at han kun havde måneder tilbage at leve i.

Markering på rådhuset

For Peter Rahbæk Juel er det netop Lars Høghs åbenhed omkring sin sygdom, der er med til at understrege den styrke, han også besad.

På rådhuset i Odense har de ladet flaget gå på halv for at markere bortgangen, og Peter Rahbæk Juel kan da også fortælle, at de på et tidspunkt skal have en drøftelse af, om der er andre ting, man kan gøre for at mindes Lars Høgh,

- Jeg tror lige nu i de her dage, skal vi lige give hinanden og ikke mindst familien og de efterladte ro til at lade følelserne råde. Det er en svær situation, når der er en, der er så elsket, der går bort. Så hver ting til sin tid, siger en tydeligt bevæget Odense-borgmester.