Michael Falch hylder vennen Lars Høgh: - Danmark har mistet sin bedste kammerat

For det havde ifølge Michael Falch været Lars Høghs drøm at arrangere en lille charityfestival på Fyn.

NU FESTIVAL blev en realitet, og her skal overskuddet fra festivalens koncerter doneres til kræftforskning.

- For mig var både Lars og Hans indbegrebet af guttermænd, og da Lars havde fået sin alvorlige kræftdiagnose at slås med, lignede initiativet i mine øjne den perfekte måde at dyrke livskraft på, udtaler Michael Falch.

- Uvurderlig betydning som målmandstræner

Lars var allermest kendt for sine talenter på fodboldbanen. Han var gennem en årrække fodboldmålmand for Odense Boldklub. Her bevogtede han målet i 817 kampe gennem sin spilletid for den fynske boldklub.

Michael Falch er heller ikke i tvivl om sin kære vens betydningsfulde rolle for fodbolden, fortsætter han i opslaget: