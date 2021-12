Porten er åben til Odense Stadion: - Vi har alle brug for at mindes Lars

På muren, der blev døbt ”Høghens mur”, står tallet 817 i OB’s blå og hvide striber flankeret af en stor aftegning af en ung Lars Høgh, og ved indvielsen for snart tre år siden var det både en rørt og glad Lars Høgh, der talte med pressen:

- Det betyder rigtig meget. Jeg har haft en svær periode i mit liv, hvor folk har bakket op omkring mig, og det betyder meget for mig. Generelt har fansene altid betydet meget for mig. Det er så stor en del af fodbolden, sagde Lars Høgh dengang til TV 2 Fyn.

Høghens mur spiller også en central rolle torsdag, hvor flere fans har været forbi for at lægge blomster og tænde lys for at ære den afdøde OB-målmand. På Odense Stadion har man også valgt at flage på halv.