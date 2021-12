Rørende gestus på stadion: Se billederne af Høghens hyldest

Tirsdag klokken 14 skal fodboldlegenden Lars Høgh bisættes i Odense Domkirke efter tre år med kræftsygdom.

Siden hans død onsdag er det væltet ind med hyldester, støtte og minder om Lars Høgh. Det gjorde sig især bemærket til søndagens pokalkamp mellem OB og Randers FC, hvor fans kunne sende en stor hyldest afsted mod målmandslegenden, da Andrea Bocellis "Time to say goodbye" blev spillet, der blev holdt et minuts stilhed og tilskuerrækkerne fik sunget ham afsted med hans særlige sang.