Send en sidste hilsen: Husker du et særligt øjeblik med Lars Høgh?

Gennem sin lange fodboldkarriere nåede han at spille 817 kampe for OB. Her var han også med til at hente tre DM-titler og tre pokaltitler hjem til den odenseanske boldklub.



Desuden opnåede han også at blive danmarksmester i 1977, 1982 og 1989, hvor han spillede otte kampe for det danske landshold.