Spilstop og fællessang: Sådan hylder OB Lars Høgh på søndag

Både torsdag, fredag og lørdag har og vil der være mulighed for at lægge en blomst eller tænde et lys foran Høghens Mur på Odense Stadion, og det vil der også være mulighed for på søndag. Det vil derfor være tilladt at medbringe både gravlys og blomster til søndagens kamp.

- Derudover vil du søndag også kunne købe gravlys i vores fanshop, så du kan tænde et lys til ære for Lars Høgh, skriver OB.



“Time To Say Goodbye” i højtalerne

Cirka et kvarter inden kampstart vil stadionlyset skrues ned, og OB vil opfordre alle tilskuere til at tænde lommelygten på deres mobiltelefon og lyse mod midtercirklen på banen.

Herefter vil stadionhøjttalerne spille ”Time To Say Goodbye” med Andrea Bocelli.