Tidligere holdkammerat mindes Lars Høgh: - Han skulle altid sidde bagerst i bussen og høre musik

Han fortæller at han vil mindes Lars Høgh hver eneste gang han ser OB spille. Selvom han ikke er sikker på, at den 62-årige målmand nåede at blive mæt af dage, så er Ulrik Moseby glad for at vide, at holdkammeraten både nåede at opleve sommerens EM, afholdelsen af NU FESTIVAL og fødslen af sit barnebarn.

- Lars har fået fred for sine pinsler og sin forfærdelige kræftsygdom, men han efterlader sig selvfølgelig en kæmpe sorg hos sin familie, siger Ulrik Moseby.