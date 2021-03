16-årige Anna er glad: - Vi overlevede

16-årige Anna Vejling er elev på Vesterdal Efterskole og går i 10. A.

Eller det vil sige, for tiden er hun mest på sit eget værelse hjemme. Hun har nemlig ligesom alle andre efterskoleelever været sendt hjem i en periode fra jul frem til nu.

Derfor er hun også rigtig glad for, at hun mandag kan vende tilbage til efterskolen og sine kammerater.

Regeringen har nemlig besluttet, at efterskoleeleverne og højskoleeleverne er nogle af dem, som kan komme tilbage til deres uddannelsesinstitutioner fuld tid.

Bliver kuk kuk af hjemmetid

- Det er virkelig dejligt, at vi skal tilbage. Jeg glæder mig så meget til at skulle se alle sammen igen, siger Anne Vejling.

For det har ikke været det samme. At skulle gå i skole over en internetforbindelse og kun se sine venners ansigt over en skærm.

Nu skal den 16-årige sammen med de andre Vesterdal-elever til at være social igen.

Læs også Efterskoleforstander: Eleverne ved nu, hvad der er på spil

- Jeg vil ikke være hjemme mere. Hvis jeg skulle være hjemme mere tid, så ville jeg gå kuk kuk.

Anna Vejling mener, at der er en chance for, at hendes årgang måske vil blive sat i forbindelse med netop coronaen. At de kommer til at blive kendt som corona-årgangen.

Hvis det skete, ville det dog ikke være noget, hun tager så tungt.

- Det må man bare tage med et smil. Vi har jo overvundet det. Vi overlevede, og det er jo godt, siger teenageren med et smil.

Nu venter en hverdag på skolen lige om hjørnet, og selvom der stadig er restriktioner at følge, så bliver det af flere grunde godt at komme tilbage, siger Anna Vejling.

- Det kan godt være, man ikke kan kramme, men man kan have en rigtig samtale.

Glæder sig mest til aftener

Sidste gang efterskolerne genåbnede efter en nedlukning, var der stor ekstase, forklarer Vejling.

Folk snakkede med nye mennesker, og der var en iver. En situation, hun håber, kommer til at gentage sig ved denne genåbning.

- Når vi nu begynder igen, så er det ligesom at starte på efterskole en gang til, hvor man bare kender dem, man starter sammen med.

Læs også Elever skal testes massivt: Region må på personalejagt

Anna Vejling er andetårselev på skolen, og hun mener muligvis, at den sidste tid på skolen kan blive noget af den bedste.

Hun glæder sig mest til rolige aftener ved flippermaskinen og de uforpligtende samtaler, man kan have, når man støder ind i de andre elever på skolen.

Santaler, der altså hverken kræver wi-fi eller videokamera.