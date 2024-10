23-årig mand frifundet efter tvivl om dødsulykke

En 23-årig mand fra Belgien blev mandag frifundet af Retten i Odense. Her sad han tiltalt for uagtsomt at forårsage en trafikulykke som havde dødelig udgang for en, mens en anden pådrog sig alvorlige skader.

Ulykken skete en eftermiddag i foråret 2022, hvor belgieren kørte frontalt ind i en varevogn, som siden ramte en personbil.

Anklagemyndigheden ville have belgieren idømt dagbøder og en frakendelse af førerretten, mens forsvaret ville have belgieren frifundet, da det ikke kunne bevises om manden havde fået et ildebefindende.

Manden blev frifundet, netop grundet tvivlen om hvorvidt manden havde fået et ildebefindende, oplyser anklagemyndigheden.