23-årig tiltales for uagtsomt manddrab

En 23-årig mand fra Odense er blevet tiltalt for uagtsomt manddrab for sin rolle i en ulykke på Store Landevej i Harndrup.

Ifølge anklageskriftet, som TV 2 Fyn har fået aktindsigt i, skete ulykken den 25. marts 2022, hvor den unge mand kørte i det modsatte spor på landevejen og kolliderede frontalt med en anden bil. Grundet den pludseligt opståede blev en tredje bil også involveret i kollisionen.

En 58-årig mand afgik ved døden i ulykken.

Den 23-årige er desuden tiltalt for at ikke at have udvist tilstrækkelig agtpågivenhed i trafikken, samt for uagtsom betydelig legemsbeskadigelse, da personen i den tredje bil kom alvorligt til skade.

Sagen afgøres ved Retten i Odense den 21. oktober.