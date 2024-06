27,5 millioner afsat til Middelfarts folkeskoler

Middelfart Kommune har mandag offentliggjort, at den vil afsætte 27,5 millioner kroner til styrkelse af folkeskolerne i byen.

I en pressemeddelelse begrunder de prioriteringen med, at folkeskolernes økonomi er under pres og en stigende del af budgettet går til specialområdet.

Håbet med aftalen er ifølge pressemeddelesen at flere børn får den rigtige støtte i almenområdet med en forventning om, at det mindsker behovet for specialundervisning.

Det er Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti, der står bag aftalen.

- Med aftalen tilfører vi flere midler med det mål, at flere børn skal have en god skole. På sigt forventer vi, at det betyder, at færre for brug for ekstra hjælp udenfor den almene skole, siger borgmester, Johannes Lundsfryd (S).

Ifølge aftalen skal folkeskolerne have 11 millioner kroner om året, og så forventer parterne i aftalen, at færre elever i specialtilbud vil give en besparelse, så indsatsen med årene kan hvile i sig selv økonomisk.