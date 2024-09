36 millioner ekstra i kassen: Kommune fremrykker projekter

Det er ikke nogen nyhed, at Middelfart Kommune klarer sig godt.

For mindre end en uge siden kunne TV 2 Fyn fortælle, at Middelfart Kommune har et samlet overskud på 56 millioner kroner.

Nu viser det sig, at kommunen har flere penge til rådighed i 2024 end først antaget.

Det skyldes primært en midtvejsregulering fra staten, der har givet ekstra penge i kommunekassen, skriver Johannes Lundsfryd i en pressemeddelelse.

Midtvejsreguleringen fra staten er en regulering af de tilskud, som kommunerne får til at løse opgaver.



Med flere penge til rådighed kan nogle af kommunens projekter derfor rykkes frem. Derfor har byrådet ved et møde mandag aften besluttet af sætte de ekstra penge i spil.

Pengene skal blandt andet bruges til at opgradere Middelfart Stadion samt faciliteterne i Middelfart Volleyballklub. Derudover skal der bruges penge på en ny barriere på speedwaybanen i Fjelsted.

- Det er fantastisk, at vi har muligheden for at sætte flere ting i gang her i Middelfart Kommune. Med midlerne får vi taget hul på en række vigtige forbedringer lige fra udearealer for demente og stormflodssikring af Fænøsund Plejehjem til ekstra midler til asfalt. Fokus har været på tiltag, som gavner i hele kommunen, og som styrker rammerne for vores velfærd og fællesskaber, siger borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen.