75-året for befrielsen: Coronakrisen lægger dæmper på mindehøjtidelighed

Et britisk bombefly af typen Short Stirling havde 18. maj 1942 været på mineudlægningstogt over Øresund.

Under missionen var flyet blevet ramt af tysk antiluftskyts, og da flyet var på vej mod England, skød tyskerne endnu engang.

Denne gang med fatal udgang.

Over Den Gamle Lillebæltsbro gjorde det tyske skyts så meget skade på flyet, at de fire motorer ikke længere kunne holde det og de ni besætningsmedlemmer i luften. Det begyndte at styrte mod jorden og på Gals Klint ved Middelfart ramte det jorden.

Kun et enkelt af de ni besætningsmedlemmer overlevede.

Syv af de øvrige blev begravet på Assistens Kirkegård i Odense, mens de sidste medlem først blev fundet i år 2000.

Afdæmpet mindehøjtidelighed

For at mindes den tragiske historie og for at markere Danmarks befrielse bliver der hvert år 4. maj holdt en højtidelighed ved den mindesten, der blev rejst på Gals Klint efter krigen.

Det gør der også i år, men det bliver med noget mindre pomp og pragt en planlagt.

- Vi plejer at mødes her og have musik og fanemarch. Der plejer at være internationale og nationale gæster og en meget, meget fin mindehøjtidelighed, fortæller borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen.

- I år bliver det mere afdæmpet. Der bliver nedlagt to kranse, og det er så det.

Det er borgmesteren selv, der står for at lægge kransene. Da det i år er 75-året for befrielsen, var der planer om, at der skulle være en særlig stor fejring, men sådan skulle det ikke blive.

Corona står i vejen

Siden 17. marts har det været forbudt at forsamle sig i grupper større en ti som et led i regeringens tiltag mod spredning af det ny coronavirus. Og det har sat en kæp i hjulet for mindehøjtideligheder landet over.

Til trods for forbuddet mener borgmesteren, det er vigtigt, at markere dagen, selvom det ikke kan gøres, som det plejer.

- At kæmpe for frihed, demokrati og fred er nogle universelle værdier, der er vigtige altid at værne om og være opmærksom på som mennesker og som samfund. Derfor synes jeg også, det er vigtigt i år at lave en lille højtidelighed, siger han.