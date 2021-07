82-årig svært dement fundet i majsmark

Vagtchef ved Fyns Politi, Milan Holck Nielsen, fortæller til TV 2 Fyn, at marken ved banelegemet kun ligger få kilometer fra Plejecenter Gelsted, hvor manden bor.

Den 82-årige blev tilset på findestedet af ambulancefolk. Han blev fundet så frisk, at han blev kørt direkte til plejecentret.

- Det er imponerende, at han har klaret det døgn, men majsmarken og de to meter højre planter har formentlig givet ham skygge, vurderer Milan Holck Nielsen.

Forsvandt lørdag

Den 82-årige mand blev meldt savnet lørdag eftermiddag efter han omkring klokken 13 havde forladt Plejecenter Gelsted på Søndergade i Gelsted.

Man var især bekymret for den godt gående ældre mand, fordi han ikke havde fået noget at spise siden morgenmaden, og han derudover skulle have haft sin medicin.



Efterhånden som timerne gik blev eftersøgningen udvidet geografisk og intensiveret. Således blev der lørdag aften sat en helikopter ind for at støtte hunde og droner i eftersøgningen.

Samtidig blev borgerne opfordret til blandt andet, at kigge efter ham i lader, garager udhuse, carporte m.m.

I et opslag på Twitter skriver Fyns Politi lettet: "Vi takker for de mange tip fra borgerne og er lykkelige for, at Poul er fundet!".