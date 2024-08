Advarer vandhunde - bad ikke her

Der er risiko for forringet badevandskvalitet ved Varbjerg Strand og Båring Ege, oplyser Middelfart Kommune på sin hjemmeside.

Af den årsag advarer kommunen mod, at man bader på de to omtalte strande, efter at et skybrud fredag middag har udløst en alarm hos Middelfart Kommune.

Ifølge kommunen har en af de nedbørsstationer, der er i området omkring Varbjerg Strand og Båring Ege, målt så meget regn, at der er risiko for, at Stor Å kan udlede vand, der forurener badevandet.

Middelfart Kommune oplyser, at der går en to til tre dage, før man igen kan bade ved Varbjerg Strand og Båring Ege.