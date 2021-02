Ægtepar raser over regler - staten vil klippe pladerne på deres autocamper

Fra gård til autocamper - til potentielt intet hjem.

Det er helt forrykt, at det ikke er synkroniseret. Kommunen siger o.k., og så kommer Motorstyrelsen bagefter og siger nej. Jørgen Holm, autocampist

Efter mange år på deres gård i Middelfart besluttede det pensionerede ægtepar Jørgen og Tove Holm at forfølge en drøm. De solgte deres grund og købte en autocamper med planen om at rejse Danmark og Europa rundt. En autocamper, der i dag er deres hjem.

- Vi er nu i vores livs efterår, og vi vil gerne se alt det, vi ikke har fået set endnu. Vi har ikke tidligere haft mulighed for at rejse ret meget på grund af arbejde, så nu skal det være, fortæller Jørgen Holm.

Men det er ikke just nemt at få lov til at bosætte sig i en autocamper. Motorstyrelsen, der hører under Skatteministeriet, sætter en stopper for parrets drømme.

Styrelsen har nemlig i et brev givet dem blot tre uger til at registrere fast bopæl. Gør de ikke det, vil pladerne på parrets autocamper blive klippet af.

- Hvis ejeren ikke får registreret en bopæl eller et fast opholdssted i cpr-registeret af kommunen inden for fristen, afmelder Motorstyrelsen køretøjet, da betingelserne for at være registreret som ejer af køretøjet i motorregistret ikke længere er opfyldte, oplyser Motorstyrelsen i et skriftligt svar til Outdoor-Camping.

Regler for registrering af køretøjer Det er Motorstyrelsens opfattelse, at en person, som er registreret i Det Centrale Personregister, og som ikke er registreret med bopæl eller fast opholdssted i Det Centrale Personregister, ikke kan registreres som ejer eller bruger af et køretøj. Kilde: I.A.5.6 Grundlaget for registrering af køretøjer, skat.dk Se mere

Uforstående overfor reglen

Da parret besluttede sig for at tage hul på en ny og anderledes tilværelse, vidste de godt, at det ville kræve en særlig aftale. I samarbejde med Middelfart Kommune indvilligede de derfor begge i at få ukendt adresse. Men det skulle vise sig ikke at være nok.

- Efterfølgende skriver Motorstyrelsen, at de har opdaget, at vi har ukendt adresse, og vi derfor ikke må have autocamperen registreret. Det viser sig, at de to systemer slet ikke taler sammen, fortæller Jørgen Holm.

Og det er noget, der overrasker ægteparret.

- Det er helt forrykt, at det ikke er synkroniseret. Kommunen siger o.k., og så kommer Motorstyrelsen bagefter og siger nej, uddyber Jørgen Holm.

Vi er mange, der gerne vil leve en mere mobil tilværelse, og det skal staten ikke bestemme, om vi kan få lov til Jørgen Holm, autocampist

Ifølge Motorstyrelsen er det i Danmark lovpligtigt at oplyse fast bopæl eller fast opholdssted, hvis man vil have et køretøj registreret. Og med parrets nye tilværelse på landevejen, har de ikke nogen fast adresse at opgive.

En regel, som Jørgen Holm og hans kone er uforstående overfor.

- Et krav om fast adresse giver ikke mening nu om dage. De kan jo sagtens finde os uden. I dag er der så mange muligheder for at kontakte folk elektronisk, blandt andet på e-boks. Og selv hvis vi havde fast adresse, så var vi jo alligevel aldrig hjemme, lyder det fra Jørgen Holm.

Flere i samme situation

Ifølge parret er de ikke de eneste, der drømmer om en tilværelse på landevejen. Alene i deres egen omgangskreds kender de til flere, der står over for samme problematik.

- Det her er ikke kun et problem for os. Vi kender flere i samme situation. Derfor er det også vigtigt for os, at reglen bliver ændret. Staten vil bestemme, hvordan vi skal indrette os, og det er bare ikke i orden, fortæller Jørgen Holm.

For dem er det ikke længere kun et spørgsmål om at beholde autocamperen. De vil have ændret reglen, så andre ikke ender i samme situation.

- Vi er mange, der gerne vil leve en mere mobil tilværelse, og det skal staten ikke bestemme, om vi kan få lov til, fastslår Jørgen Holm.