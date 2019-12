Aerosmith kommer til Fyn - eneste koncert i hele Norden

Den legendariske amerikanske rockgruppe Aerosmith kommer til Fyn og giver sin eneste koncert i Norden. Det oplyser arrangøren af koncerten, der kommer til at foregå i Middelfart, til TV 2/Fyn.

Koncerten kommer til at finde sted på samme plads tæt ved Lillebæltsbroen, hvor endagsfestivalen Rock under broen afvikles hvert år. Det er samme folk, der står bag sommerens Aerosmith-koncert.

Steven Tyler og de andre Aerosmith-medlemmer, der fejrer 50-års jubilæum i 2020, spiller nogle af bandets største hits tirsdag den 21. juli.

Kun ét hit har toppet Billboard-hitliste

Aerosmith har solgt omkring 150 millioner album, siden Boston-bandet udgav debutpladen i 1973. Det er dermed det næstbedst sælgende amerikanske rockband nogensinde, kun overgået af The Eagles.

Rockgruppen har i løbet af det seneste halve århundrede leveret hits som “Dream On”, “Walk This Way”, “Crazy”, “Love in an Elevator” og Diane Warren-pophittet “I Don’t Want to Miss a Thing”, der var med i filmen Armageddon og er bandets seneste og eneste hit, som toppede den amerikanske Billboard-hitliste.

Koncerten i Middelfart er en del af bandets europaturné, der starter i Milano i Italien i juni 2020. Aerosmith spillede senest i Danmark i 2017 på gruppens såkaldte afskedsturné. Her foregik koncerten i Royal Arena i København.

Billetsalget starter fredag 13. december, og billetterne koster 695 kroner plus gebyr.