Afgørende dag aflyst: Laura valgte efterskole over Facebook

Dørene skulle have stået pivåbne, og gangene skulle have summet af liv på landets efterskoler søndag.

Tusindvis af unge mennesker skulle have været på besøg - og truffet en beslutning - på Efterskolernes Dag. Men en stigning i antallet af coronasmittede har aflyst den ellers så afgørende dag.

Derfor valgte man at tænke anderledes på Eisbjerghus Internationale Efterskole i Nørre Aaby.

Da klokken slog 12 tonede forstander Mads Poulsen frem live på Facebook akkompagnieret af to elever, der udfyldte rollerne som kamera- og lydmand.

- Jeg kunne da se, at der var 70-75 stykker på undervejs, så der er jo nogen, der sidder og kigger med derude. Det tager jeg som opbakning til, at der er nogen, der gerne vil have nogle informationer - også inden efterårsferien, hvor vi ved, der traditionelt er nogen, der siger: "Nu skal vi finde ud af, hvad vi skal", fortæller Mads Poulsen.

Hakket forbindelse

Med på en til tider hakkende forbindelse var Laura fra Ryslinge.

Selvom forbindelsen var så dårlig, at det ikke lykkedes at interviewe hende, og på trods af at hun ikke kunne snuse duften af efterskolen langt op i næsen, var det alligevel muligt for hende at træffe en beslutning og vælge Eisbjerghus Internationale Efterskole til.

Hun blev overbevist af Mads Poulsens livevideo og de små videoerne, efterskoleeleverne selv havde produceret fra deres hverdag på skolen.

En af eleverne, Laura kunne møde fra sofaen i Ryslinge, var Alberte Wittrup-Winther.

- Jeg synes, det er en virkelig god ide med de her videoer, især fordi eleverne har lavet dem. Det er et meget godt indblik i selve skolen, men det er selvfølgelig noget helt andet at være her, fortæller Alberte Wittrup-Winther.

Ikke desto mindre mærkede Laura et eller andet gennem skærmen, og i skoleåret 2021/2022 kan også hun kalde sig efterskoleelev på Eisbjerghus Internationale Efterskole.