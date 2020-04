Aflysning ikke nødvendig: Rock Under Broen rykkes til september

Siden 1989 har endagsfestivalen Rock Under Broen været afholdt den anden lørdag i juni - hvert år. Men efter mandagens udmelding fra statsministeren om at større arrangementer og festivaler i løbet af sommeren skal aflyses eller rykkes, stopper en 31 år gammel tradition.

Udmeldingen fra Mette Frederiksen (S) overraskede ikke Rock Under Broens formand, Bent Frandsen.

- Jeg var ikke uforberedt, men jeg frygtede stadig meldingen, fortæller han til TV 2/Fyn.

Siden coronakrisen startede, og Danmark lukkede ned, har folkene bag endagsfestivalen set på, hvad det værste scenarie kunne være. Og det var det, som statsministeren meldte ud mandag aften.

Derfor var Rock Under Broen allerede i gang med at planlægningsarbejdet.

- Vi var begyndt at se på, hvilke andre datoerne musikerne kunne spille på. Her var den eneste mulige dato den 12. september, fortæller Bent Frandsen.

Lad være med at sælge billetter selv

Rock Under Broen flyttes nu til den 12. september, og det vil betyde, at nogen vil forsøge at komme af med billetterne, hvis de ikke selv kan deltage til efteråret.

- Vi opfordrer til, at man kontakter os. Så kan vi sælge billetterne videre, forklarer Bent Frandsen og begrunder:

- Hvis vi er nødt at aflyse i september, så skal pengene tilbagebetales, og det vil blive til dem, som har købt billetten ved os. Lad derfor være med selv at sælge billetterne videre.

Desuden håber Bent Frandsen på forståelse fra festivalgængerne.

- Det har været svært at træffe beslutningen, men alternativet var, at der ikke havde været Rock Under Broen i 2020.

Programmet bliver det samme

Allerede nu er datoen afklaret med stort set alle kunstnere.

- Jeg er helt sikker på det falder på plads, så det bliver et fuldstændig sammenligneligt program, fortæller Bent Frandsen.

Dog var Aerosmith-koncerten en del af en europaturné, som nu måske lukkes helt ned.

- Vi arbejder på at finde en alternativ dato i 2021, og kan det ikke komme på plads, vil vi refundere beløbet til billethaverne. Men det skal der styr på sammen med bandets manegement.

Rock Under Broen har allerede solgt mange billetter. Derfor vil de ifølge Bent Frandsen ikke bruge store summer på at annoncere igen.

- Men vi skal dog melde ud, så der ikke er nogen, der møder op den 13. juni.