Coronavirus: Aflyste løb sender fynbo til Paris-Nice

Den internationale cykelkalender er sendt ud af kurs på grund af udbruddet af coronavirus.

Adskillige store løb er aflyst eller udskudt, og det har fået flere hold til at ændre deres planer.

Et af dem er Team Sunweb, der efter at have trukket sig fra flere italienske løb - der siden er blevet aflyst - har lavet ændringer på holdet, som fra søndag skal køre det franske etapeløb Paris-Nice.

Ændringerne betyder, at en af holdets danske ryttere, fynboen Søren Kragh Andersen, nu skal med på den franske rundtur.

Det skriver holdet på sin hjemmeside.

Søren Kragh Andersen er velkørende for tiden. I sidste weekend blev han nummer tre i det belgiske endagsløb Omloop Het Nieuwsblad, der markerer begyndelsen på klassikersæsonen.

Sunwebs holdændring betyder, at Casper Pedersen alligevel ikke skal køre Paris-Nice, som han ellers var udtaget til.

Tidligere på ugen meddelte Quick-Step, at Kasper Asgreen skal i aktion i Paris-Nice. Han skulle have kørt det italienske endagsløb Strade Bianche lørdag, men det er blevet aflyst.

I alt stiller seks danskere op i Paris-Nice. Ud over Søren Kragh Andersen og Kasper Asgreen er Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation), verdensmester Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Michael Mørkøv (Quick-Step) og Michael Valgren (NTT) med.

Paris-Nice består af otte etaper inklusive en enkeltstart.

