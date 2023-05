Afslag undrer udvalgsmedlem: - Borgmesteren står bag

- Jeg har selv set redegørelsen, og jeg må sige, at redegørelsen er det, som vi efterspurgte, forklarer medlem af teknisk udvalg i Middelfart Kommune Lasse Schmücker (E) til TV 2 Fyn.



Alligevel fik den omdiskuterede blomsterbutik Melfarblomster fredag et afslag på baggrund af den indsendte redegørelse. Noget der undrer Lasse Schmücker, der var overbevist om, at det var en smal sag for butikken at få sin godkendelse i hus efter tirsdagens udvalgsmøde, hvor der blev givet en dispensation fra lokalplanen til butikken, der gerne vil åbne i udkanten af Middelfart.

- Alle i udvalget var helt enige om, at Martin Christensen skulle have den tilladelse, når han havde sendt en redegørelse tilbage til forvaltningen. Så var det i min optik på plads, så han kunne åbne søndag til mors dag, siger Lasse Schmücker.

Afslaget får politikeren til at mistænke, at nogle har tilsidesat udvalgets beslutning om at give en dispensation. Og her peger udvalgsmedlemmet mod borgmesterkontoret, blandt andet fordi borgmesteren og hans øverste embedsmand pludselig og højst usædvanligt blev inddraget i mailkorrespondance om sagen. Kritikken støttes af Nye Borgerlige.

- Man drukner den lille menige mand, der gerne vil starte en blomsterbutik, i papirarbejde. Derfor er vi nødt til at få en redegørelse. Vi skal have vished for, at når politikerne i udvalgene beslutter noget, så er det det, man lægger sig fast på, siger Jonas René Jensen, der er sidder i kommunalbestyrelsen for Nye Borgerlige.