Afsløring: Her hylder borgmester milliardærdatter ved privat fest

Vigtigt at holde afstand

Og netop forskellen i udmeldingerne fra partitoppen og den lokale borgmester er med til at vise, hvor vigtig familien Østergaard er for Middelfart. Det mener forsker i magtrelationer ved CBS, Christoph Ellegaard, som advarer mod, at man som borgmester kommer for tæt på den økonomiske magt.



- Økonomisk magtfulde personer kan allerede påvirke kommunens politik ved at true med at rykke arbejdspladser ud eller på andre måder. Så hvis man også kommer tæt på dem personligt, så bliver det måske endnu sværere at sige fra over for dem og så de her grænser, siger Christoph Ellersgaard.

CBS-forskeren vurderer også, at det kan skabe tvivl om beslutningerne, hvis politikerne eksempelvis deltager i private fester.

- Jeg tænker, man skal passe på med at være med til sådan noget, netop fordi det kan skabe tvivl om dømmekraften. Problemet er, at man kan komme i tvivl om, om borgmesteren træffer beslutninger på baggrund af objektive vurderinger af, hvad der er bedst for byen eller på baggrund af hans personlige relation til Østergård-familien.

Også Johannes Lundsfryds byrådskollega, den konservative Morten Weiss, advarer mod, at borgmesteren kommer for tæt på erhvervsinteresserne i kommunen.

- Borgmesteren må omgås med alle dem han har lyst til. Men man skal selvfølgelig være opmærksom på, som man sagde i det gamle Rom, så må der ikke kunne sættes en plet på Cæsars hustru, og når man kommer meget tæt på magten, så kan man godt risikere, begrundet eller ubegrundet, at blive mistænkt for at hjælpe med at udøve vennetjenester. Det har jeg slet ikke baggrund for at udtale mig om, men det er jo altid noget, man skal være opmærksom på som en offentlig person.

Familien Østergaards virksomhed USTC har hovedsæde i Middelfart med omkring 400 arbejdspladser, derudover har Østergaard investeret i en række byggerier i den nordvestfynske kystby og har også givet 140.000 kroner til at redde tre kirkeskibe i Middelfart Kirke.