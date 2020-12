32-årig mand fra Fyn dræbt i ulykke på Lillebæltsbroen

En 32-årig mand fra Fyn blev kørt ned og dræbt på Lillebæltsbroen i en tragisk ulykke søndag morgen. Det oplyser både Fyns Politi og Syd- og Sønderjyllands Politi til TV 2 Fyn.

Ulykken skete i østgående retning på Lillebæltsbroen, som blev spærret i halvanden time søndag morgen og formiddag.

Dødsulykken på Lillebæltsbroen skete, da en lastbil påkørte den 32-årige mand, som var gået i stå med sin varebil på broen, oplyser politiet.

Talte med politiet kort inden tragisk ulykke

Ved femtiden søndag morgen gik den 32-årige mands varebil i stykker, så han holdt på Lillebæltsbroen og ventede på hjælp. Mens han ventede, talte han med politiet.

- Hans bil holdt ude i nødsporet med havariblik tændt. Han fortalte patruljen, at han var kørt i stykker med gearkassen, og at han ventede på hjælp. Patruljen vurderede, at der ikke var en faresituation, siger vagtchef Hans Hoffensetz fra Syd- og Sønderjyllands Politi til Ritzau.

Mere end to timer senere - klokken 07.46 - blev den 32-årige mand fra Fyn påkørt af lastbilen. Han blev dræbt på stedet.

Flere vidner har fortalt politiet, at de så manden både sidde inde i sin varebil og gå rundt om den.

Lastbilen, der ramte manden, blev ført af en 41-årig mand fra Ukraine. Han venter på at blive afhørt med en tolk.

Ramt på kørebanen - ikke i nødsporet

Vagtchef Hans Hoffensetz fra Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser til TV 2 Fyn, at den 32-årige fynbo blev kørt ned, mens han befandt sig på kørebanen - og altså ikke i nødsporet, hvor hans bil holdt.

Politiet vurderer, at lastbilchaufføren ikke umiddelbart har skyld i dødsulykken. Politiet er dog søndag eftermiddag fortsat i gang med at afhøre vidner og pårørende.

Ifølge vagtchefen var en patruljevogn fra Fyns Politi søndag morgen ved femtiden i kontakt med den 32-årige mand. Betjentene fra Fyn vurderede dog, at der ikke var noget farligt eller usædvanligt i, at han holdt og blev holdende i nødsporet på grund af sine problemer med bilen, selv om flere vidner har fortalt, at han gik ind og ud af bilen. To timer senere blev manden dræbt af en forbikørende lastbil.

Fyns Politi ønsker ikke at kommentere sagen over for TV 2 Fyn.

Lillebæltsbroen åbnede igen for trafik i begge retninger klokken 09.45.