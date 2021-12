Amnesty glade for dom i sag mod Dan-Bunkering

Fire måneders betinget fængsel, 34 millioner i bøde og 15 millioner kroner i fortjeneste konfiskeret.

Sådan lød dommen mod Bunker Holdings direktør Keld Demant, Dan-Bunkering og Bunker Holding i dag.

Og det er en dom, der vækker glæde hos Amnesty International.

- Sagen imod Dan-Bunkering og Bunker Holding har afdækket, at en dansk virksomhed valgte at overhøre advarsler, og siden er løbet fra sit ansvar for dybt problematiske millionhandler med jetbrændstof til Rusland. Disse handler fandt sted, mens civile blev bombet ihjel, og syrere i tusindtal måtte flygte for livet, siger Amnesty Danmarks chef for kommunikation og policy, Dan Hindsgaul.