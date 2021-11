Analyse fra valgfolkefesten i Middelfart: De nye skød på borgmesteren

- Der er et felt af nye partier som mener, at folk på det sociale område møder en forkert, for dårlig, for ringe sagsbehandling.

- Den pointe står de partier med, og det er dér borgmester Johannes Lundfryd er uenig i, at der et problem.

- Men det er på hans vagt, at de mener, der er problemer med sagsbehandlingerne.

- Han siger så godt nok, at han gerne vil være med til at kigge på, hvordan det kan blive bedre, siger Jonathan Møller, der er souschef på Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart, i en analyse af dagens debatter.

De partier som skød på borgmesteren var de nyopstillede Omsorgsgruppen, Tværpolitisk Anstændighed og Frihedspartiet. Alle har kommunens sagsbehandling som mærkesag.

- Det er derfor de stiller op, det er fordi de synes der skal rettes op på det socialeniveau og sagsbehandlingen, supplerer TV 2 Fyns samfundsredaktør, Jakob Risbro.

Forbrødring

Jakob Risbro hæftede sig desuden ved, at der skete en form for forbrødring mellem Enhedslisten og Konservative i debatten om naturen.

Men inden da, nåede det at blive lidt højrøstet mellem Enhedslistens Lasse Schmücker og Johannes Lundsfryd (S).

- Lasse Schmücker kom med nogle beskyldninger, eller i hvert fald nogle påstande, om at Middelfart Kommune hoppede og dansede efter investorerne, der gerne vil bygge.

- Og det blev imødegået på det kraftigste af både Johannes Lundsfryd og Regitze Tilma (V).

Forbrødringen henover midten skete mellem nyopstillede Lasse Schmücker og Morten Weiss-Pedersen, som har siddet i byrådet siden 1997.

- Morten Weiss erkendte, at der var måske en tendens til tidligere, at man ikke tænkte sig så godt om, når man lagde lokalplaner.

- Han lagde kortene på bordet og havde et billede med af et byggeri han selv havde været med til at stemme igennem, og som han ikke var så begejstret for, siger Jakob Risbro.

Redaktøren tilføjer, at der således i debatten om naturen var to fløje:

- Enhedslisten og Konservative på den ene side og på den anden side Regitze Tilma (V) og Johannes Lundsfryd (S).

Desuden var der heller ikke de store sværdslag mellem netop de to stærkeste kort til borgmesterposten; Regitze Tilma og Johannes Lundsfryd.

- Der var uenighed om fritvalgsspørgsmålet, som er et ideologisk spørgsmål, om at skal man selv bestemme i den enkelte børne eller skole eller skal alle have det samme tilbud.

- De var uenige, men hele debatten i dag, har været præget af, at de snakker godt sammen. Der er jo konsensus, siger Jakob Risbro og tilføjer:

- De er faktisk enige om mange ting, og når de går ind i et forhandlingslokale, som Regitze Tilma sagde, så lægger man lidt partikapperne fra sig, og så er man middelfartpolitiker og prøver at få det bedste ud af det.

- Så der er enormt meget konsensus og enormt meget enighed, siger Jakob Risbro.

Her fortsætter Valgfolkefesten

Om den enighed afspejles i befolkningen vil vise sig, når der stemmes til kommunalvalget den 16. november.

Her skal der vælges 25 nye - eller gamle - medlemmer til byrådet i Middelfart Kommune.

Næste gang Fyns Amts Avis, TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende byder op til Valgfolkefest er den 8. november.

Her går det løs i kultur - og medborgerhuset Otterup Geværfabrik på Fabriksvej i Otterup. Dørene åbnes for politikerne, de politisk aktive og ikke mindst for borgerne klokken 16.00