André jagtet vildt af vred bilist - da ung mand steg ud af bilen, låste han døren for svigermor

I et kort øjeblik overvejer han at træde ud af sin hvide Skoda.

Men han vælger i stedet at låse bilen og tager sin 79-årige svigermor, der sidder på passagersædet, i hånden. Hun kigger bekymret på den unge mand, som råbende nærmer sig bilen.

Vejvrede er en stigende tendens

André Knudsen er langt fra den eneste, som har været offer for andre bilisters vejvrede.

To ud af tre danske bilister har oplevet vejvrede, viser undersøgelse.

Mette Møller, der er trafikforsker ved Danmarks Tekniske Universitet, peger på, at det er en tendens, som fortsat vil stige.

- I takt med at der er mere trafik, vil der også være en sandsynlighed for, at der vil være mere vejvrede.

Tilbage til episoden med André Knudsen og den unge mand.

André Knudsen kørte på Fynske Motorvej i retning fra Jylland mod Nørre Aaby. Han har hentet sin svigermor i Oksbøl. Der er som ofte tæt trafik på strækningen, så bilerne passerer tæt forbi hinanden og fletter ind og ud i trafikken.

André Knudsen overhaler den unge mand, der kører i sin slidte Peugeot på motorvejen. En overhaling, der tilsyneladende ophidser manden.

Den yngre mand følger dem tæt hele vejen fra Fredericia til Nørre Aaby.

- Han virkede som om, at han var i sine følelsers magt. Han var ved at påkøre fem andre biler i forsøget på at genere mig.

Manden laver meget tætte vejbaneskift på motorvejen med omkring 140 kilometer i timen og kun få centimeters afstand til deres bil. De andre bilister er tvunget til at bremse hårdt op.

Overvejede at ringe 112

Vrede bilister er farlige i trafikken, viser et internationalt studie. De kører fem kilometer i timen hurtigere og begår over dobbelt så mange fejl bag rattet, når de er vrede.

Ifølge Mette Møller er uopmærksomhed og fejl afledte effekter af vejvrede.

- Vejvrede øger risikoen for trafikuheld, fordi man laver flere fejl. Man kan blive så optaget af sin vrede, at man flytter opmærksomheden væk fra trafikken. Det kan sammenlignes med, at man bliver distraheret af at tale i mobiltelefon.

André Knudsen overvejer kraftigt at ringe 112, da de kører på Lillebæltsbroen. Den yngre mand følger stadigvæk efter dem. Han blinker med forlygterne og virker mere og mere ophidset i sin bil.

- Der kommer en bil ud foran ham, som han ikke har set, fordi han har alt for travlt med at se, om han kan køre ind i mig eller gøre mig bange, siger André Knudsen.

Den yngre mands kørsel bliver endnu mere aggressiv. Gentagne gange presser han bilens side ved at køre så tæt, at sidespejlene næsten rører hinanden.

André Knudsens svigermor bliver meget forskrækket over det. Det er sidespejlet i hendes side, som han kører helt tæt på.

Tilråb og tæsk

Rådet for Sikker Trafik er enig i, at vejvrede kan øge risikoen for trafikuheld, siger Pernille Ehlers, som er chefkonsulent. Hun påpeger dog, at der ikke findes statistik over, hvor mange trafikulykker der forårsages af vejvrede.

- Det er virkelig svært at kortlægge, hvor mange procent af ulykkerne der skyldes vejvrede. Det er nærmest umuligt, fortæller Pernille Ehlers.

På Fyn er der også set flere eksempler på bilister, der går amok i trafikken.

Fyns Politi oplever med jævne mellemrum episoder med vejvrede, men tilføjer, at det ikke er bekymrende voldsomt.

- Vi ser episoder, hvor bilister koger over, fordi de bliver uenige om trafikale forhold. Det er ofte brug af hornet og verbale overfusninger, og kun en sjælden gang imellem fører det til vold, siger Søren Blomgren Wind-Hansen, som er politikommissær i Færdselsafdelingen hos Fyns Politi.

Bilister bliver typisk vrede i situationer, når de oplever en følelse af uretfærdighed, forklarer Merete Monrad, som er vredesforsker ved Aalborg Universitet.

- Man kunne tro, at folk bliver vrede, når de oplever en farlig situation, men meget ofte bliver situationen først farlig, når man reagerer med vrede, fordi man eskalerer og prøver at hævne sig, fortæller Merete Monrad.

Gik amok på bil

André Knudsen og hans svigermor sidder i den låste bil ved afkørslen til Fynske Motorvej på Assensvej.

Nu kommer den unge mand råbende mod deres bil. Han begynder at tæske løs på bilen med både flad hånd og knytnæver, mens han råber ad André Knudsen, at han er en idiot og ikke kører ordentligt.

- Det sjove ved det hele er, at den eneste, der havde kørt idiotisk, var ham selv. Han havde i hvert fald ikke overblik over, hvor farlig en situation han egentlig skabte med sin måde at køre på.

André Knudsen fik ikke de store skader på sin bil, og hverken han eller svigermor kom til skade. De har aldrig fundet frem til gerningsmanden, men André Knudsen vurderer, at den vrede bilist kom til skade med sin hånd, da han slog bilen.