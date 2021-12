Anklager kalder sag om brændstofsalg til krig i Syrien unik

Desuden afviser retten anklagernes oplæg om straffen til Keld R. Demant, den administrerende direktør i Bunker Holding. Anklagerne bad om fængsel i to år, men dommen lyder på fire måneders betinget.

Forskellen skyldes især, at dommeren og de to lægdommere mener, at chefens lovovertrædelse var uagtsom. Han havde altså ikke samme vilje til at bryde sanktionerne som Dan-Bunkering, mener retten. I øvrigt er han "kun" dømt for otte ud af de i alt 33 handler.

At straffen gøres betinget begrundes blandt andet med Keld R. Demants gode personlige forhold, og at sagen har været undervejs i lang tid.