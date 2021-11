Anna og Tanja kæmpede sig ind i politik: - Vi har jo hænderne helt oppe over hovedet

Andre steder på Fyn har unge kandidater også overhalet mere rutinerede kræfter i antallet af personlige stemmer.

Det gælder eksempelvis i Odense, hvor Anne Skau Styrishave fra Radikale Venstre og Nicolai Busch Bæhrenz begge fik flere stemmer end etablerede politikere.

I Kerteminde blev 19-årige Malthe Jäger fra Nye Borgelige valgt ind med flest personlige stemmer, selvom han stod sidst på partiets liste. Ligesom Rasmus Drabe fra SF blev valgt ind i byrådet i Svendborg.

Flere kvinder valgt ind

En af de andre tendenser ved dette kommunalvalg er, at flere kvinder er blevet valgt ind. Socialdemokratiets Tanja Kromann Clausen fra Faaborg-Midtfyn Kommune er en af de nye kvindelige politikere, som vælgerne har peget på til kommunalbestyrelsen.

- Det er for fedt. Vi har jo hænderne helt oppe over hovedet, siger Tanja Kromann Clausen.

I sin valgkamp har hun blandt andet haft fokus på, at der var for få kvinder i lokalpolitik. Og det har efter hendes egen opfattelse været en succes.

- For mig handler det ikke om, at kvinder er bedre end mænd, fordi det er de ikke nødvendigvis. Det handler om muligheder for kvinder. Man får muligheden for at stille op. Kvinder interesserer sig jo ikke mindre for politik end mænd. Det tror jeg simpelthen ikke på, forklarer Tanja Kromann Clausen.