Ansat på jobcenter udsat for chikane og trusler: - Du er en hund, et svin og skal snart dø

En 54-årig mand var onsdag for en domsmandsret i Odense tiltalt for i 2021 at have krænket og truet en sagsbehandler ved Jobcenteret i Middelfart. Manden, der flygtede til Danmark fra Armenien for 13 år siden, var utilfreds med, at hans sagsbehandler på Jobcenteret i Middelfart ikke ville give ham den førtidspension, som en læge anbefalede, han fik.



Ved møderne på jobcenteret var han ifølge medarbejderne truende og aggressiv, og da han blev indstillet til et praktikforløb med tre timers arbejde om dagen, begyndte han næsten dagligt at kime sagsbehandleren ned med truende beskeder.

Manden taler meget dårligt dansk og havde i retten en tolk ved sin side. Fra midt i august 2021 og to måneder frem indtalte han 147 talebeskeder på sagsbehandlerens telefonsvarer. Nogle dage ringede han 10 gange dagligt.

- Du er gammelt svin, du skal snart dø. Din familie er svin, lød en besked fra manden indtalt 14. oktober 2021.

To dage efter lød det:

- Du er racist, du er falsk, Hitler og du er gammel og skal snart dø.

Så manden bag sig i et vindue

Den pågældende sagsbehandler var indkaldt som vidne i sagen. Hun var stærkt berørt af sagen og ville i første omgang kun vidne, hvis den tiltalte ikke var til stede i retten. Hun indvilligede dog i sidste ende i at vidne, mens manden opholdt sig i retslokalet.

Kvinden fortalte grådkvalt, at sagen havde haft store konsekvenser for hende. Hun har været sygemeldt i flere måneder, og har modtaget psykologbehandling. I dag er hun stadig utryg ved at færdes offentligt.

På et tidspunkt i efteråret 2021 var hun i en frokostpause en tur nede i gågaden i Middelfart.

- Jeg står og kigger på malerier, da jeg i vinduet kan se, at han står bag ved mig. Jeg bliver bange og frygter, at han vil råbe ad mig. Jeg håber bare, at han går. Men han stopper mig, og beder om at få en tid på Jobcenteret med mig. Han råber ikke ad mig, og jeg skynder mig at gå, fortalte hun i Retten.

Den 54-årige mand erkendte både de mange beskeder og mødet i gågaden. Men han opfattede slet ikke de mange indtalte beskeder som chikane eller trusler. Tværtimod mente han, at sagsbehandleren skulle være glad for de mange beskeder, da de skulle hjælpe hende med at se sandheden.

Mente, dokumenter var forfalskede

Ifølge den armenske mand havde sagsbehandleren forfalsket dokumenter fra lægen, således at det fremgik, at han ikke var interesseret i førtidspension, men i at komme ud i et job. Men det var slet ikke tilfældet, fortalte han via sin tolk i retten.

- Lægevurderingen sagde, at jeg kun kan løfte tre til fire kilo, og at jeg kun kan stå på benene i fem til seks minutter. Men hun fortalte, at det var hende, der bestemte, og at jeg skulle i praktik i tre timer om dagen, sagde den tiltalte, der blandt andet på grund af tortur i Armenien har alvorlige ryg- og muskelsygdomme, der betyder, at han været gennem flere operationer og har store problemer med fordøjelsen.

De mange indtalte beskeder havde han indtalt med de få ord, han kan på dansk, og ifølge ham var det ikke truende, når han talte om, at hun skulle dø. Det handlede blot om, at sagen skulle afsluttes eller dø.

- Sådan siger man på armensk, lød hans forklaring.

Uenige dommere

Anklagemyndigheden mente, at manden skulle have ubetinget fængsel og udvises fra Danmark for alvorlige trusler og omfattende chikane. Mandens forsvarer argumenterede for frifindelse, da hendes klient ikke havde forstået Jobcenterets beskeder og aldrig havde været voldelig over for sagsbehandleren.

De tre domsmænd valgte at give manden en betinget dom på fire måneders fængsel på grund af hans baggrund og det lange tidsforløb. En enkelt dommer mente dog, at dommen skulle være ubetinget.

Dommen betød også, at Anklagemyndighedens påstand om udvisning fra Danmark faldt bort, da en udvisning minimum kræver fire til fem måneders ubetinget fængsel.

Den 54-årige modtog dommen og kunne gå fra Retten som en fri mand.